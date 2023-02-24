Правительства обеих стран отметили поддержку Украины в борьбе. Под новые санкции попали те, кто содействует войне, финансирует ее и распространяет пропаганду.

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Новые антироссийские санкции от Австралии

Австралия ввела дополнительные санкции против 90 человек и 40 организаций, причастных к полномасштабной войне в Украине. Суммарное количество подсанкционных лиц и организаций превышает 1 000.

Австралия вводит дополнительные санкции против тех в российском правительстве, помогающих продолжению этой войны, тех, кто финансирует эту войну, и тех, кто распространяет неправду, чтобы оправдать эту войну,

– заявила глава МИД Пенни Вонг.

Министр подчеркнула, что введенные санкции отражают поддержку народа Украины и фундаментальных норм суверенитета и территориальной целостности.

Ужесточение санкций от Новой Зеландии

Глава МИД Новой Зеландии Наная Махута подчеркнула, что решительность страны в поддержке нашего государства не изменилась. Министр подчеркнула, что развязанная Россией война унесла тысячи невинных жизней и уничтожила когда-то мирные города. Поэтому на годовщину вторжения Веллингтон объявил один из самых больших пакетов антироссийских санкций.

Эти новые санкции против 87 российских лиц являются нашим вторым самым большим раундом санкций. В группу входят политические актеры, имеющие стратегическое значение для России и близкие к Путину. Сюда также входят члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, пытавшиеся легитимизировать наступление на суверенитет Украины путем фиктивных референдумов в незаконно аннексированных областях Украины. Военнослужащие, к которым мы применили санкции, активно участвовали в конфликте,

– заявила Махута.

Новые санкции автоматически распространяются и на родственников попавших под ограничения. С начала полномасштабного вторжения Новая Зеландия ввела санкции против более 1000 физических лиц, более 350 организаций и ввела комплексные торговые мероприятия.

ЕС не принял новый пакет санкций

В преддверии годовщины полномасштабного вторжения европейские дипломаты в Брюсселе забрались на обсуждение нового пакета санкций, который, как ожидалось, должны были одобрить 23 февраля. Однако этого не случилось.

Дело в том, что ряд стран ЕС призвали к полному запрету на импорт синтетического каучука из России. Однако в Евросоюзе есть те страны, которые зависят от этого импорта. Поэтому Броссель, по словам одного из дипломатов, предложил установить предел квоты на уровне 560 000 метрических тонн.

Польша выступила против этого предложения, аргументируя это тем, что предложенный предел превышает текущий импорт, поэтому санкции теряют смысл. ЕС продолжает обсуждать новый пакет санкций.