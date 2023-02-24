Уряди обох країн наголосили на підтримці України у боротьбі. Під нові санкції потрапили ті, хто сприяє війні, фінансує її та пошир.є пропаганду.

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Нові антиросійські санкції від Австралії

Австралія ввела додаткові санкції проти 90 осіб і 40 організацій, які причетні до повномасштабної війни в Україні. Сумарна кількість підсанкційних осіб та організацій уже перевищує 1 000.

Австралія вводить додаткові санкції проти тих у російському уряді, які допомагають продовженню цієї війни, тих, хто фінансує цю війну, і тих, хто поширює неправду, щоб виправдати цю війну,

– заявила глава МЗС Пенні Вонг.

Міністерка підкреслила, що введені санкції відображають підтримку народу України та фундаментальних норм суверенітету та територіальної цілісності.

Посилення санкцій від Нової Зеландії

Глава МЗС Нової Зеландії Наная Махута наголосила, що рішучість країни у підтримці нашої держави не змінилася. Міністерка підкреслила, що розв'язана Росією війна забрала тисячі невинних життів та знищила колись мирні міста. Тому на роковини вторгнення Веллінгтон оголосив один із найбільших пакетів антиросійських санкцій.

Ці нові санкції проти 87 російських осіб є нашим другим найбільшим раундом санкцій. До групи входять політичні актори, які мають стратегічне значення для Росії та близькі до Путіна. Сюди також входять члени Центральної виборчої комісії Російської Федерації, які намагалися легітимізувати наступ на суверенітет України шляхом фіктивних референдумів у незаконно анексованих областях України. Військовослужбовці, до яких ми застосували санкції, брали активну участь у конфлікті,

– заявила Махута.

Нові санкції автоматично поширюються і на родичів тих, хто потрапив під обмеження. Від початку повномасштабного вторгнення Нова Зеландія ввела санкції проти понад 1 000 фізичних осіб, понад 350 організацій і запровадила комплексні торговельні заходи.

ЄС не ухвалив новий пакет санкцій

Напередодні роковин повномасштабного вторгнення європейські дипломати у Брюсселі забралися на обговорення нового пакету санкцій, який, як очікувалося, мали б схвалити 23 лютого. Однак цього не трапилося.

Річ у тім, що низка країн ЄС закликали до повної заборони імпорту синтетичного каучуку з Росії. Однак у Євросоюзі є ті країни, які мають залежність від цього імпорту. Тому Броссель, за словами одного із дипломатів, запропонував встановити ліміт квоти на рівні 560 000 метричних тонн.

Польща виступила проти цієї пропозиції, аргументуючи це тим, що запропонований ліміт перевищує поточний імпорт, тому санкції втрачають сенс. ЄС продовжує обговорення нового пакету санкцій.