Польща відмовилася підтримували 10-ий пакет санкцій, аргументуючи це тим, що він надто м'який. Особливо Варшава невдоволена запропонованими обмеженнями на імпорт синтетичного каучуку.

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Що пропонує Варшава та чому вона виступає проти запропонованих обмежень

Щодо майже усіх пунктів нового пакету санкцій члени ЄС дійшли згоди, але імпорт синтетичного каучуку став каменем спотикання. Польські дипломати наголошують, що вони не блокують пакет, а хочуть, щоб ці санкції мали сенс.

Річ у тім, що низка країн ЄС закликали до повної заборони імпорту синтетичного каучуку з Росії. Однак у Євросоюзі є ті країни, які мають залежність від цього імпорту. Тому Броссель, за словами одного із дипломатів, запропонував встановити ліміт квоти на рівні 560 000 метричних тонн.

Польські дипломати кажуть, що така квота позбавляє санкції сенсу, адже ЄС таким чином пропонує встановити ліміт, який перевищує поточний імпорт. Про це свідчать і торгівельні дані – за останні 10 років Росія не перевищувала запропоновану ЄС квоту імпорту синтетичного каучуку.

Крім Польщі ще кілька країн висловили своє невдоволення цією пропозицією, однак тільки польські дипломати заблокували узгодження санкцій. Увечері 23 лютого переговори відновили, ще одна спроба підписати пакет санкцій відбудеться уранці 24 лютого.

Нагадаємо, що високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив упевненість в тому, що Євросоюз схвалить нові санкції проти Росії на роковини її вторгнення в Україну. Оскільки переговори продовжаться, ймовірно, що дипломати зможуть дійти згоди та ухвалити новий пакет санкцій, який вже стане 10-им, який вводить ЄС від 2014 року.