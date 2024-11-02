Австралия передала Украине несколько планирующих бомб Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Australian Defence Magazine.

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Неизвестно, когда именно их передали

В плане министерства обороны по управляемому вооружению и взрывоопасным боеприпасам, обнародованном 30 октября, оказалось, что Австралия перестала эксплуатировать боеприпасы Mk.82 500lb JDAM-ER своего производства.

Теперь ADM может подтвердить, что часть этого вооружения передали Украине в рамках поддержки Австралии. Однако неизвестно, когда именно боеприпасы были переданы Украине.

Известно, что впервые Украина использовала эти бобы JDAM-ER на МиГ-29 в марте 2023 года. В то же время тогда их поставили США.

Австралия ранее также подтвердила, что поставляла в Украину неуточненные боеприпасы класса "воздух-земля".

В июле 2024 года Министерство обороны объявило о том, что эти поставки продолжатся в рамках пакета стоимостью 250 миллионов долларов.