Из-за катастрофической ситуации с коронавирусом в Индии власти Австралии ранее запретили возвращаться своим гражданам домой из этой страны. После 15 мая это мало грозить штрафом или даже тюремным заключением. Однако такие жесткие шаги вызвали большое возмущение общественности.

Премьер-министр страны Скотт Моррисон был вынужден уточнить, что с тюремным заключением власть несколько "перегнула" и оно таки маловероятно. Также официальная Канберра заявила, что австралийских граждан из Индии таки вернут.

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В мае выполнят три спецрейса в Индию

Во второй половине мая должны выполнить 3 рейса. Ими домой вернутся 900 граждан Австралии из так называемых "групп риска", а всего на индийской территории около 9 тысяч австралийцев.

После того, как они пересекут границу Австралии, то сразу отбудут в специальный карантинный центр.

Важно! Решения о восстановлении обычных коммерческих рейсов из Индии в Австралию нет.

В Индии – рекордные показатели заболеваемости

Отметим, что Индия пока страдает от мощного вспышки коронавируса. В стране – рекордные показатели заражения и смертности. При этом медицинские эксперты утверждают, что реальная статистика может быть значительно выше официальной. Из-за угрожающей ситуации ряд стран мира остановил сообщение с Индией.