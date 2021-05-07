Изменили решение после критики: Австралия разрешила вернуться своим гражданам из Индии
Из-за катастрофической ситуации с коронавирусом в Индии власти Австралии ранее запретили возвращаться своим гражданам домой из этой страны. После 15 мая это мало грозить штрафом или даже тюремным заключением. Однако такие жесткие шаги вызвали большое возмущение общественности.
Источник:BBC
Премьер-министр страны Скотт Моррисон был вынужден уточнить, что с тюремным заключением власть несколько "перегнула" и оно таки маловероятно. Также официальная Канберра заявила, что австралийских граждан из Индии таки вернут.
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В мае выполнят три спецрейса в Индию
Во второй половине мая должны выполнить 3 рейса. Ими домой вернутся 900 граждан Австралии из так называемых "групп риска", а всего на индийской территории около 9 тысяч австралийцев.
После того, как они пересекут границу Австралии, то сразу отбудут в специальный карантинный центр.
В Индии – рекордные показатели заболеваемости
Отметим, что Индия пока страдает от мощного вспышки коронавируса. В стране – рекордные показатели заражения и смертности. При этом медицинские эксперты утверждают, что реальная статистика может быть значительно выше официальной. Из-за угрожающей ситуации ряд стран мира остановил сообщение с Индией.
Какова ситуация с коронавирусом в Австралии?По состоянию на 7 мая в стране обнаружили 29 893 случая коронавируса, из них 910 – летальные. Выздоровели более 23 тысяч человек.
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