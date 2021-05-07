Через катастрофічну ситуацію з коронавірусом в Індії влада Австралії раніше заборонила повертатись своїм громадянам додому з цієї країни. Після 15 травня це мало загрожувати штрафом або навіть ув'язненням. Проте такі жорсткі кроки викликали неабияке обурення громадськості.

Прем'єр-міністр країни Скотт Морісон був змушений уточнити, що з тюремним ув'язненням влада дещо "перегнула" і воно таки малоймовірне. Також офіційна Канберра заявила, що австралійських громадян з Індії таки повернуть.

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У травні виконають три спецрейси до Індії

У другій половині травня мають виконати 3 рейси. Ними додому повернуться 900 громадян Австралії з так званих "груп ризику", а загалом на індійській території близько 9 тисяч австралійців.

Після того, як вони перетнуть кордон Австралії, то одразу відбудуть у спеціальний карантинний центр.

Важливо! Рішення про відновлення звичайних комерційних рейсів з Індії до Австралії немає.

В Індії – рекордні показники захворюваності

Зазначимо, що Індія наразі потерпає від потужного спалаху коронавірусу. В країні – рекордні показники зараження та смертності. При цьому медичні експерти стверджують, що реальна статистика може бути значно вища за офіційну. Через загрозливу ситуацію низка країн світу зупинила сполучення з Індією.