Змінили рішення після критики: Австралія дозволила повернутись своїм громадянам з Індії
Через катастрофічну ситуацію з коронавірусом в Індії влада Австралії раніше заборонила повертатись своїм громадянам додому з цієї країни. Після 15 травня це мало загрожувати штрафом або навіть ув'язненням. Проте такі жорсткі кроки викликали неабияке обурення громадськості.
Джерело:BBC
Прем'єр-міністр країни Скотт Морісон був змушений уточнити, що з тюремним ув'язненням влада дещо "перегнула" і воно таки малоймовірне. Також офіційна Канберра заявила, що австралійських громадян з Індії таки повернуть.
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У травні виконають три спецрейси до Індії
У другій половині травня мають виконати 3 рейси. Ними додому повернуться 900 громадян Австралії з так званих "груп ризику", а загалом на індійській території близько 9 тисяч австралійців.
Після того, як вони перетнуть кордон Австралії, то одразу відбудуть у спеціальний карантинний центр.
В Індії – рекордні показники захворюваності
Зазначимо, що Індія наразі потерпає від потужного спалаху коронавірусу. В країні – рекордні показники зараження та смертності. При цьому медичні експерти стверджують, що реальна статистика може бути значно вища за офіційну. Через загрозливу ситуацію низка країн світу зупинила сполучення з Індією.
Яка ситуація з коронавірусом в Австралії?
Станом на 7 травня в країні виявили 29 893 випадки коронавірусу, з них 910 – летальні. Одужали більше ніж 23 тисячі людей.
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