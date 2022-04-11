Соответствующее заявление о помощи Украине от Австралии дипломат сделал в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Дополнительная помощь от Австралии

По словам посла Украины в Австралии, дополнительная помощь от австралийского правительства будет предусматривать противотанковое оружие и заряды к нему. Речь идет о вооружении на 20 миллионов долларов.

Для Австралии это большой шаг вперед. К тому же оказали помощь на сумму 70 миллионов долларов. Это уже 4-й пакет,

– заявил Мирошниченко.

Кроме того, посол рассказал о передаче Австралией 20 бронетранспортеров Bushmaster стоимостью 38 миллионов долларов для нужд Вооруженных Сил Украины.

Он отметил, что первая партия транспорта уже отправлена ​​в Украину, другие машины "доставят в скором времени".

Напомним, ранее Австралия сообщила о введении санкций против 67 граждан государства-агрессора.

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