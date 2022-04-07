Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Мариз Пейн. Она находится в Брюсселе на встрече глав МИД стран НАТО.

Актуально Основополагающий акт Россия – НАТО уже "мертв", – глава МИД Британии.

Санкции направлены против представителей элит России

Я объявляю о санкциях против российских элит и олигархов, приближенных к президенту России Владимиру Путину, которые способствуют и поддерживают его возмутительные действия,

– сообщила глава МИД Австралии.

Отметим, что недавно Австралия запретила экспорт предметов роскоши в Россию. До этого схожие ограничения ввели США и ЕС, а также Великобритания и Япония.

Среди товаров, подпадающих под запрет: икра, вина, табачная продукция, ювелирные украшения, парфюмерия, кожа, некоторые виды электроники, предметы искусства и многое другое.

Важно! После выступления президента Зеленского перед австралийским парламентом Канберра решила предоставить Украине бронетранспортеры Bushmaster. Также австралийцы отказались от российской нефти и газа.

Стоит посмотреть: какие санкции против России ввели США



