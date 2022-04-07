Об этом Лиз Трасс заявила на рабочем ужине на встрече руководителей МИД стран-членов НАТО в Брюсселе. В знаменитом акте Североатлантический союз и Россия не считали друг друга противниками.

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Трасс призвала партнеров "быстро и решительно" вооружить Украину . А также – сделать санкции еще жестче. Она добавила, что вместе с коллегами из G7 работает над введением дополнительных ограничений в отношении других российских банков.

Надо отказываться от устаревшего подхода

Она призвала отказаться от неактуального подхода к взаимодействию с Россией. Новый путь должен состоять, в частности, на сдерживании.

По ее словам, не нужно допустить "вакуум безопасности" на восточных границах НАТО. Также нужно переосмыслить поддержку стран , попавших под российское влияние. Это Грузия, Молдова, Швеция и Финляндии.

Основополагающий акт Россия – НАТО мертв… Эпоха взаимодействия с Россией завершилась. Нам нужен новый подход к безопасности в Европе, который должен основываться на устойчивости, обороне и сдерживании,

– считает Трасс.