Благодаря новым санкциям Великобритания запретила импорт российских товаров из железа и стали, а также запретила новые инвестиции в РФ.

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Под персональные санкции попали еще 8 россиян

Сергей Сергеевич Иванов (глава "Алросы"); Борис Борисович Ротенберг; Андрей Игоревич Акимов (глава "Газпромбанка"); Александр Валерьевич Дюков (глава "Газпромнефти"); Сергей Анатольевич Когогин (глава "Камаза"); Андрей Григорьевич Гурьев (основной владелец "Фосагро"); Леонид Викторович Михельсон (совладелец "Новатека"); Вячеслав Кантор (основной владелец "Акроны").

Министерство иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сказала изданию The Guardian , что этот пакет является одним из самых строгих санкций страны.

Наша последняя волна мер положит конец импорта в Великобританию российской энергии и введет санкции на еще большее количество лиц и компаний, уничтожив военную машину Путина,

– заявила она.

Чиновница добавила, что вместе с союзниками Великобритания показывает российской элите, что "она не сможет отмыть руки от зверств, совершенных по приказу Путина".

К слову, США также ввели новые санкции против России . Под ограничения попали дочери Владимира Путина, супруга и дочь Сергея Лаврова, а также члены Совбеза. Кроме того, санкции наложили и на "Сбербанк" и "Альфа-банк".