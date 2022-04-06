Завдяки новим санкціям Велика Британія заборонила імпорту російських товарів із заліза та сталі, а також заборонила нові інвестиції до РФ.

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Під персональні санкції потрапили ще 8 росіян

Сергій Сергійович Іванов (глава "Алроси"); Борис Борисович Ротенберг; Андрій Ігорович Акімов (глава "Газпромбанку"); Олександр Валерійович Дюков (глава "Газпромнафти"); Сергій Анатолійович Когогін (глава "Камаза"); Андрій Григорович Гур'єв (основний власник "Фосагро"); Леонід Вікторович Міхельсон (співвласник "Новатека"); В'ячеслав Кантор (основний власник "Акрона").

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс сказала виданню The Guardian, що цей пакет є одними з найсуворіших санкцій країни.

Наша остання хвиля заходів покладе кінець імпорту до Великої Британії російської енергії та введе санкції до ще більшої кількості осіб і компаній, знищивши військову машину Путіна,

– заявила вона.

Чиновниця додала, що разом із союзниками Велика Британія показує російській еліті, що "вона не зможе вимити руки від звірств, скоєних за наказом Путіна".

До слова, США також ввели нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили доньки Володимира Путіна, дружина й дочка Сергія Лаврова, а також члени Радбезу. Окрім цього, санкції наклали й на "Сбєрбанк" та "Альфа-банк".

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