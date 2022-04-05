Об этом заявила глава МИД Австралии Марис Пейн. По ее словам, Европейский Союз и США уже ввели подобный запрет, в Японии он вступит в силу сегодня, 5 апреля, а в Британии это произойдет в скором времени.
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Австралия запретит поставки, продажу или передачу определенных предметов роскоши прямо или косвенно в Россию, для использования в России или в пользу России,
– говорится в сообщении.
Среди товаров, подпадающих под запрет: икра, трюфели, вина, табачная продукция, ювелирные украшения, парфюмерия, кожа, некоторые виды электроники, музыкальные инструменты, предметы искусства и другое.
"Ограничительные меры вводятся в координации с ключевыми партнерами для ограничения доступа российской элиты к таким товарам", – заявила Пейн.
Реакция Австралии на войну в Украине
- Президент Владимир Зеленский выступил перед парламентом Австралии.
- Австралийское правительство приняло решение предоставить Украине бронетехнику, в частности, бронетранспортеры Bushmaster.
- Австралия решила полностью отказаться от нефти и газа из России.
- Также Австралия ввела пошлину в 35% на все товары, импортируемые из России и Беларуси, в дополнение к уже действующим пошлинам.
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