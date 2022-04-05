Про це заявила глава МЗС Австралії Меріс Пейн. За її словами, Європейський Союз і США вже ввели подібну заборону, в Японії вона набуде чинності сьогодні, 5 квітня, а у Британії це станеться незабаром.
Читайте також: Австралійські бронеавтомобілі Bushmaster: що це за БТРи та скільки коштують
Австралія заборонить постачання, продаж або передачу певних предметів розкоші прямо чи опосередковано до Росії, для використання в Росії або на користь Росії,
– йдеться в повідомленні.
Серед товарів, які підпадають під заборону: ікра, трюфелі, вина, тютюнова продукція, ювелірні прикраси, парфуми, шкіра, деякі види електроніки, музичні інструменти, предмети мистецтва та інше.
"Обмежувальні заходи вводяться у координації з ключовими партнерами для обмеження доступу російської еліти до таких товарів", – заявила Пейн.
Реакція Австралії на війну в Україні
- Президент Володимир Зеленсьеий виступив перед парламентом Австралії.
- Австралійський уряд ухвалив рішення надати Україні бронетехніку, зокрема, бронетранспортери Bushmaster.
- Австралія вирішила повністю відмовитись від нафти та газу з Росії.
- Також Австралія ввела мито у 35% на всі товари, які будуть імпортовані з Росії та Білорусі, на додаток до вже чинних мит.
Вас може зацікавити виступ президента перед парламентом Австралії: дивіться відео