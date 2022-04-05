Україні ще потрібна підтримка світу для боротьби з окупантами. Про це Єрмак заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Європа повинна відчувати все те, що й Україна

Єрмак розповів, що фото та відео звірств, які чинять в Україні російські окупанти поширюють офіційні канали. Попри це, він кожного дня надсилає їх своїм колегам – політичним радникам в США, Німеччині, Великій Британії, Франції тощо. За словами голови ОП, вони шоковані воєнними злочинами загарбників.

Я впевнений в тому, що вони повинні відчувати те, що відчувають сьогодні всі українці. Тому що від багатьох з них залежать ті рішення, на які ми очікуємо,

– зауважив Єрмак.

За словами голови ОП, український уряд перебуває на постійному зв'язку з європейськими посадовцями.

"Немає ранку чи ночі. Це може відбуватися й о третій, і о четвертій годині ночі. Тому що нам ще багато чого потрібно", – додав Єрмак.

Він підсумував, що Україна досі потребує зброї та посилення санкцій проти Росії, тому західні лідери повинні мати такі ж настрій та відчуття, як і в українців.

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