Міністр зазначив, що бійня в Бучі повинна усунути будь-які сумніви та небажання Заходу забезпечити Україну усією необхідною зброєю. Зокрема, мовиться про літаки, танки, реактивні системи залпового вогню та бронетехніку.

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Захід повинен відреагувати на звірства у Бучі

Кулеба додав, що різанина у Бучі також повинна усунути сумніви Заходу щодо санкцій. Адже ці звірства змінюють правила гри щодо того, як світ повинен продовжувати підтримувати Україну.

Якщо хтось із моїх колег із Європи чи за океаном спробує сказати мені, що якісь санкції недоречні, надто жорсткі та не повинні вводитися, я розціню це як зраду жертв Бучі та мирних жителів інших міст, які були вбиті,

– зауважив очільник МЗС.

Водночас Кулеба цінує все, що вже зробили партнери України. За його словами, деякі з них зробили більше, ніж вони могли собі уявити до початку війни.

"Я вдячний усім серцем. Але в ході війни й в міру того, що всі розуміють, що ще багато сіл та міст України у різних куточках країни залишилися під владою Росії... І ми не знаємо, що там відбувається. Я не приймаю жодних напівзаходів", – додав міністр.

За його словами, Україні не потрібно чогось екстраординарного. Дипломати лише просять надати все необхідне для звільнення країни, щоб запобігти російським злочинам і врятувати життя мирних жителів.

"Я – міністр закордонних справ країни, яка жертвує собою на передовій. І коли я не можу змусити своїх колег із європейських країн – а коли мовиться про певні санкції, то ще й із США – запровадити ці санкції, мені шкода, бо це я не зміг їх переконати, а отже, більше українців має загинути", – заявив Кулеба.

Очільник МЗС підсумував, що за останні тижні після початку війни він чув сотні слів співчуття та захоплення від партнерів. Однак міністр готовий проміняти кожне з цих слів на танк, літак або ембарго на газ та нафту, які допоможуть йому врятувати життя в Україні.

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