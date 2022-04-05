Він зауважив, що зображення з Бучі – докази звірств, які вчиняє російська армія. Але Рот наголосив, що потрібно якнайшвидше провести розслідування, щоб звести до мінімуму кількість втрачених доказів.

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При цьому він теж називає розстріл мирних жителів на Київщині воєнним злочином, а не геноцидом.

Те, що відбувається у Бучі та інших містах навколо Києва, може повторитися у дуже великих масштабах. Отже, повідомлення, яке ми намагаємося відправити до Кремля, полягає у тому, що ось докази цих звірств. Якщо ви хочете уникнути кримінальної відповідальності, керуйте своїми військами,

– сказав Рот.

Міжнародний кримінальний суд вже розпочав розслідування військових злочинів в Україні. Але голова Human Rights Watch закликав діяти якнайшвидше.

З погляду воєнних злочинів… просто мати тіло замало. Вам потрібно з'ясувати, чому ця людина померла. У деяких випадках ми отримуємо звіти про пов'язаних і страчених людей. Це очевидний воєнний злочин. Але якщо хтось був убитий у перестрілці? Треба дивитися уважніше. Деякі з них могли бути солдатами України чи Росії. Тож вам справді потрібно провести розслідування,

– додав він.

Зауважимо, що президент США Джо Байден назвав звірства російських військових в Бучі "воєнним злочином" і закликав провести суд над президентом Росії Володимиром Путіним. Втім, він не назвав ці вбивства "геноцидом".

Прокоментувавши це Кеннет Рот сказав, що людство не повинно применшувати те, що ми спостерігаємо в Бучі "лише тому, що це не є геноцидом".

Воєнний злочин є досить серйозним. Деякі люди змішують мову та кажуть, що це геноцид. Ми ще не бачили геноциду. Сподіваюся, в Україні цього не дійде,

– заявив Кеннет Рот.

На запитання, чи можна притягти Путіна до особистої відповідальності за "ймовірні воєнні злочини" він відповів, що так. Але необхідно довести, що президент Росії знав про ці злочини.

Я підозрюю, що це можна довести, і що він не зробив кроків, щоб приборкати їх, зупинити їх,

– додав Рот.

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