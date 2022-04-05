Он отметил, что изображения из Бучи – доказательства зверств, которые совершает русская армия. Но Рот подчеркнул, что нужно как можно быстрее провести расследование, чтобы свести к минимуму количество утраченных доказательств.

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При этом он тоже называет расстрел мирных жителей в Киевской области военным преступлением, а не геноцидом.

Происходящее в Буче и других городах вокруг Киева может повториться в очень больших масштабах. Итак, сообщение, которое мы пытаемся отправить в Кремль, заключается в том, что вот доказательства этих зверств. Если вы хотите избежать уголовной ответственности, управляйте своими войсками,

– сказал Рот.

Международный уголовный суд уже приступил к расследованию военных преступлений в Украине. Но глава Human Rights Watch призвал действовать как можно скорее.

С точки зрения военных преступлений… просто иметь тело мало. Вам нужно выяснить, почему этот человек умер. В некоторых случаях мы получаем отчеты о связанных и казненных людях. Это очевидное военное преступление. Но если кто-нибудь был убит в перестрелке? Надо смотреть повнимательнее. Некоторые из них были солдатами Украины или России. Так что вам действительно нужно провести расследование,

– добавил он.

Напомним, что президент США Джо Байден назвал зверства российских военных в Буче "военным преступлением" и призвал провести суд над президентом России Владимиром Путиным. Впрочем, он не назвал эти убийства "геноцидом".

Прокомментировав это Кеннет Рот сказал, что человечество не должно преуменьшать то, что мы наблюдаем в Буче "только потому, что это не геноцид".

Военное преступление достаточно серьезное. Некоторые люди смешивают язык и говорят, что это геноцид. Мы еще не видели геноцид. Надеюсь, в Украине до этого не дойдет,

– заявил Кеннет Рот.

На вопрос, можно ли привлечь Путина к личной ответственности за "вероятные военные преступления", он ответил, что да. Но необходимо доказать, что президент России знал об этих преступлениях.

Я подозреваю, что это можно доказать, и что он не сделал шагов, чтобы обуздать их, остановить их,

– добавил Рот.

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