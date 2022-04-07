Про це повідомила міністерка закордонних справ Австралії Маріз Пейн. Вона зараз перебуває у Брюсселі на зустрічі глав МЗС країн НАТО.
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Санкції спрямовані проти представників еліт Росії
Я оголошую про санкції проти російських еліт та олігархів, тих, хто наближений до президента Росії Володимира Путіна, які сприяють і підтримують його обурливі дії,
– повідомила глава МЗС Австралії.
Зазначимо, що нещодавно Австралія заборонила експорт предметів розкоші до Росії. До цього схожі обмеження ввели США та ЄС, а також Велика Британія та Японія.
Серед товарів, які підпадають під заборону: ікра, вина, тютюнова продукція, ювелірні прикраси, парфуми, шкіра, деякі види електроніки, предмети мистецтва та багато іншого.
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