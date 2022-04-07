Про це повідомила міністерка закордонних справ Австралії Маріз Пейн. Вона зараз перебуває у Брюсселі на зустрічі глав МЗС країн НАТО.

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Санкції спрямовані проти представників еліт Росії

Я оголошую про санкції проти російських еліт та олігархів, тих, хто наближений до президента Росії Володимира Путіна, які сприяють і підтримують його обурливі дії,

– повідомила глава МЗС Австралії.

Зазначимо, що нещодавно Австралія заборонила експорт предметів розкоші до Росії. До цього схожі обмеження ввели США та ЄС, а також Велика Британія та Японія.

Серед товарів, які підпадають під заборону: ікра, вина, тютюнова продукція, ювелірні прикраси, парфуми, шкіра, деякі види електроніки, предмети мистецтва та багато іншого.

Важливо! Після виступу президента Зеленського перед австралійським парламентом, Канберра вирішила надати Україні бронетранспортери Bushmaster. Також австралійці відмовились від російської нафти та газу.

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