Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна будет помогать Украине оружием через партнеров из НАТО.

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Австралия поможет Украине оружием

Моррисон отметил, что его страна уже оказывает Киеву значительную поддержку, направляя средства нелетальной помощи.

Я поговорил с министром обороны. Мы постараемся оказать любую возможную поддержку в виде летальных средств через наших партнеров по НАТО, в частности США и Великобританию,

– отметил политик.

Издание отметило, что Австралия не будет передавать Украине оружие. Однако выделит НАТО деньги для поддержки поставок оружия.

Санкции Австралии против России

Ранее стало известно, что страна введет против России новые санкции из-за вторжения в Украину. Они будут касаться олигархов и депутатов страны-агрессоры. Перед этим австралийский премьер сообщал, что государство введет ограничительные меры против 25 россиян. Постепенно их могут ввести против примерно 300 членов федерального собрания страны-агрессора.

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