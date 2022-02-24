Об этом заявил 24 февраля австралийский премьер Скотт Моррисон. Накануне он объявил о введении запрета на поездки в отношении 8 членов российского Совета Безопасности.

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Он также анонсировал введение следующих санкций против 300 членов российского парламента, которые ответственны за войну в Украине. Сейчас Австралия ввела санкции против 25 россиян, среди которых:

командующие армии России;

заместители министра обороны.

Также под ограничения попали 4 российские структуры, участвующие в разработке и продаже военных технологий и оружия.

Моррисон объявил о введении финансовых санкций, в соответствии с которыми граждане Австралии и австралийские структуры не могут вести дела с 5 российскими банками.

"Сейчас мы на втором этапе осуществления этих финансовых санкций. Действующий министр финансов Саймон Бирмингем завершил процесс применения санкций еще в отношении 25 человек", – добавил политик.