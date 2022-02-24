Про це заявив 24 лютого австралійський прем'єр Скотт Моррісон. Напередодні він оголосив про запровадження заборони на поїздки щодо 8 членів російської Ради безпеки.

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Він також анонсував запровадження наступних санкцій проти 300 членів російського парламенту, які відповідальні за війну в Україні. Наразі Австралія ввела санкції проти 25 росіян, серед яких:

командувачі армії Росії;

заступники міністра оборони.

Також під обмеження потрапили 4 російські структури, що беруть участь у розробці та продажу військових технологій та зброї.

Моррісон оголосив про запровадження фінансових санкцій, відповідно до яких громадяни Австралії та австралійські структури не можуть вести справи із 5 російськими банками.

"Зараз ми на другому етапі здійснення цих фінансових санкцій. Чинний міністр фінансів Саймон Бірмінгем завершив процес застосування санкцій ще до 25 осіб", – додав політик.