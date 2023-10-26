Он заработает уже на этой неделе. Об этом говорится в заявлении лидеров США и Австралии.

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Австралия разместила в Германии самолет, который должен защитить поток помощи Украине

Австралия ответила на запрос США о размещении в Германии самолета E-7A Wedgetail, который должен защитить международный поток помощи Украине.

В заявлении отмечается, что развертывание контингента Австралии "укрепит многоуровневую защиту международного потока помощи Украине и будет давать раннее предупреждение об угрозе".

Кроме этого, США поприветствовали заявление Австралии о том, что она предоставит дополнительные 13 миллионов долларов военной помощи Украине. В частности, оборудование для борьбы с беспилотниками и оборудование для разминирования.

В Австралии призвали передать Украине истребители, похожие на F-16

Напомним, что в Австралии призывают передать Украине около 40 консервированных истребителей F/A-18 Hornets. Эти самолеты являются одной из последних модернизаций этой модели и схожи по характеристикам F-16.

Известно, что у Австралии несколько десятков боевых самолетов F/A-18A/B. Однако проблема в том, что они не используются несколько лет и находятся в боксах для хранения.