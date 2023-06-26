В понедельник, 26 июня, премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз объявил об очередном пакете помощи для нашего государства. В американской долларовой валюте его оценивают в 74 миллиона. В то же время в издании The Canberra Times рассказали о деталях этого.

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Помощь от Австралии

Известно, что в этом пакете помощи будет 14 прицепов и 70 единиц техники, в том числе:

28 бронированных машин М113;

14 машин специального назначения;

28 средних грузовиков MAN 40M.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак добавил к этому, что Австралия также пришлет Украине 105-миллиметровые артиллерийские боеприпасы: "Спасибо нашим союзникам", – отметил он.

Австралия поддерживает Украину каждый день после незаконного и безнравственного вторжения России. Мы объявляем о новой поддержке Украины, которая действительно изменит ситуацию на поле боя,

– заявил Энтони Альбаниз.

В то же время, лидер австралийской оппозиции Питер Даттон констатировал, что с объявлением этого пакета помощи власти несколько затянули время и техники можно было бы передать больше.

Обратите внимание! В целом с начала полномасштабного вторжения Австралия помогла нашему государству более чем на 790 миллионов австралийских долларов (это 443 миллиона долларов США).

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