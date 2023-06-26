У понеділок, 26 червня, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбаніз оголосив про черговий пакет допомоги для нашої держави. У американській доларовій валюті його оцінюють у 74 мільйони. Водночас у виданні The Canberra Times розповіли про деталі цього.

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Допомога від Австралії

Відомо, що у цьому пакеті допомоги буде 14 причепів та 70 одиниць техніки, зокрема:

28 броньованих машин М113;

14 машин спеціального призначення;

28 середніх вантажівок MAN 40M.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак додав до цього, що Австралія також надішле Україні 105-міліметрові артилерійські боєприпаси: "Дякуємо нашим союзникам", – зазначив він.

Австралія підтримує Україну кожного дня після незаконного та аморального вторгнення Росії. Ми оголошуємо про нову підтримку України, яка справді змінить ситуацію на полі бою,

– заявив Ентоні Альбаніз.

Водночас лідер австралійської опозиції Пітер Даттон констатував, що з оголошенням цього пакета допомоги влада дещо затягнула та техніки можна було б передати більше.

Зверніть увагу! Загалом від початку повномасштабного вторгнення Австралія допомогла нашій державі на понад 790 мільйонів австралійських доларів (це 443 мільйони доларів США).

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