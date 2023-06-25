Так, у міноборони Німеччини заявили, що Україна отримає ще 1,5 десятка "Гепардів" найближчими тижнями. Окрім того, ФРН у 2023-му надасть дві додаткові системи IRIS-T, а в наступному році – ще чотири.

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Усі "Гепарди" планують передати вже у 2023 році

Керівник спеціального штабу з питань України при міністерстві оборони ФРН бригадний генерал Крістіан Фройдінг зазначив, що його держава планує надати ще 45 САУ Gepard до кінця цього року.

Наразі ЗСУ отримали від ФРН 34 одиниці цієї техніки. Ще 15, за словами Фройдінга, доставлять "найближчими тижнями".

Крім того, ми хочемо поставити ще до 30 Gepard до кінця року у співпраці зі США,

– підкреслив керівник спеціального штабу.

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