Так, в минобороны Германии заявили, что Украина получит еще 1,5 десятка "Гепардов" в ближайшие недели. Кроме того, ФРГ в 2023 году предоставит две дополнительные системы IRIS-T, а в следующем году – еще четыре.
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Все "Гепарды" планируют передать уже в 2023 году
Руководитель специального штаба по Украине при министерстве обороны ФРГ бригадный генерал Кристиан Фрейдинг отметил, что его государство планирует предоставить еще 45 САУ Gepard до конца этого года.
В настоящее время ВСУ получили от ФРГ 34 единицы этой техники. Еще 15, по словам Фрейдинга, доставят "в ближайшие недели".
Кроме того, мы хотим поставить еще до 30 Gepard до конца года в сотрудничестве с США,
– подчеркнул руководитель специального штаба.
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Что нужно знать о "Гепардах"
Это самоходные артиллерийские установки, созданные для боя на близких дистанциях, чтобы защищать передовые подразделения, находящиеся в непосредственной близости от врага.
Эффективна рабочая дальность от 3,5 до 5,5 километров (все зависит от боеприпаса).
Gepard имеет мощные радиолокационные системы, отслеживающие воздушное пространство в радиусе 15 километров. Они могут идентифицировать объекты в воздухе по принципу "свой – чужой".
На вооружении две 35-миллиметровые быстрострельные пушки. Каждая производит по 550 снарядов в минуту.