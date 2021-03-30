Австралия наложила новые санкции против России из-за строительства Крымского моста. Под ограничения попали 4 российских компании и 1 физическое лицо.

Финансовые санкции и запрет на въезд касаются компаний, которые связаны со строительством и эксплуатацией железнодорожного моста через Керченский пролив, соединяющий Россию с оккупированным ею Крымом.

Кстати Канада ввела новые санкции из-за оккупированного Крыма: кто попал под ограничения

Что известно о санкциях Австралии

Страна наложила санкции в координации с Канадой. Они согласованы с действиями, которые начали Великобритания и Евросоюз. Однако в Австралии не уточнили, какие именно компании попали под удар.

В МИД подчеркнули, что Австралия продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Обратите внимание! С 2014 года в санкционные списки Австралии попали 168 физических и 52 юридических лиц России.

Что этому предшествовало