Австралия ввела новые санкции против России из-за Крымского моста
Австралия наложила новые санкции против России из-за строительства Крымского моста. Под ограничения попали 4 российских компании и 1 физическое лицо.
Источник:МИД Австралии
Финансовые санкции и запрет на въезд касаются компаний, которые связаны со строительством и эксплуатацией железнодорожного моста через Керченский пролив, соединяющий Россию с оккупированным ею Крымом.
Кстати Канада ввела новые санкции из-за оккупированного Крыма: кто попал под ограничения
Что известно о санкциях Австралии
Страна наложила санкции в координации с Канадой. Они согласованы с действиями, которые начали Великобритания и Евросоюз. Однако в Австралии не уточнили, какие именно компании попали под удар.
В МИД подчеркнули, что Австралия продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Что этому предшествовало
- Отметим, перед этим Канада тоже ввела санкции против двух физических и четырех юридических лиц. Все связаны с оккупированным Крымом и ведут в нем экономическую деятельность.
- Ранее Канада применила санкции против российских чиновников в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.
- В октябре 2020 года Евросоюз расширил санкции за строительство Керченского моста.
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