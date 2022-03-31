Детали о новых санкциях от Австралии

Государство уже ввело широкие санкции против более 500 российских физических и юридических лиц. Также Австралия запретила импорт российской нефти.

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Теперь страна решила ввести 35% пошлины на весь импорт из России и Беларуси. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объяснил, что правительство сделало такой шаг из-за тесных отношений самопровозглашенного президента Александра Лукашенко с главой Кремля Владимиром Путиным.

Моррисон добавил, что страна планирует ввести против России максимальную цену за ее действия. Политик еще раз призвал Москву прекратить свое "неспровоцированное, несправедливое и незаконное" вторжение в Украину.

Отметим, последний пакет санкций вступит в силу 25 апреля.

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