Деталі про нові санкції від Австралії

Держава вже запровадила широкі санкції проти понад 500 російських фізичних та юридичних осіб. Також Австралія заборонила імпорт російської нафти.

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Тепер країна вирішила ввести 35% мито на весь імпорт з Росії та Білорусі. Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон пояснив, що уряд зробив такий крок через тісні стосунки самопроголошеного президента Олександра Лукашенка з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Моррісон додав, що країна планує запровадити проти Росії максимальну ціну за її дії. Політик вкотре закликав Москву припинити своє "неспровоковане, несправедливе та незаконне" вторгнення в Україну.

Зауважимо, останній пакет санкцій набуде чинності 25 квітня.

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