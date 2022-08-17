Каждый день российские оккупанты терпят болезненные поражения на всех возможных фронтах и уровнях. Враг теряет не только свою военную мощь, но и международное влияние.

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У россиян забрали землю, предназначенную для строительства посольства

Власти Канберры приняли решение забрать у российских захватчиков землю, которая была отведена под строительство их посольства. Участок в центре столицы Австралии россиянам предоставили в аренду в 2008 году.

В 2011 году оккупанты получили разрешение на строительство дипломатического представительства. В условии договора говорилось, что россияне завершат строительство за три года, однако на улице уже 2022 год, а россияне до сих пор не смогли завершить объект.

Власти Канберры решили, что недостроенное российское посольство портит всеобщую эстетику в премиальном квартале. россиян "попросили" покинуть территорию, предоставленную в аренду, в течение 20 дней.

Оккупанты пытались жаловаться, что строительство не удалось завершить из-за санкций, которые Австралия ввела против россии в 2014 году, но их нытье никого не убедило.

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