Кожного дня російські окупанти зазнають болючих поразок на усіх можливих фронтах та рівнях. Ворог втрачає не лише свою військову потужність, а й міжнародний вплив.

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У росіян забрали землю, призначену для будівництва посольства

Влада Канберри прийняла рішення забрати у російських окупантів землю, яка була відведена під будівництво їхнього посольства. Ділянку у центрі столиці Австралії росіянам надали в оренду в 2008 році.

В 2011 році окупанти отримали дозвіл на будівництво дипломатичного представництва. В умові договору йшлося про те, що росіяни завершать будівництво за три роки, проте надворі вже 2022 рік, а росіяни досі не спромоглися завершити об'єкт.

Влада Канберри вирішила, що недобудоване російське посольство псує загальну естетику в преміальному кварталі. росіян "попросили" покинути територію, надану в оренду, впродовж 20 днів.

Окупанти намагалися жалітися, що будівництво не вдалося завершити через санкції, які Австралія ввела проти росії у 2014 році, але їхнє скиглення нікого не переконало.

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