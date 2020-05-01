Австралия настаивает на независимом расследовании появления COVID-19: Китай против

Нет сомнений, что коронавирус появился на территории Китая, а независимое расследование должно прояснить обстоятельства его возникновения. Из них мир сможет извлечь урок на будущее.

Так вважає прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон і про це він заявив під час зустрічі з журналістами, передає AP.

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Я не думаю, що хто-небудь перебуває в країні фантазій, звідки це (коронавірус – 24 канал) розпочалося. Це почалося в Китаї і світові потрібно знати, як він почався і які уроки можна з цього отримати,

– наголосив він.

Моррісон додав: розслідування має бути незалежним, оскільки пандемія може трапитися знову.

Зауважимо, що раніше посол Китаю в Австралії Чен Цзінь попередив, що спроби офіційної Канберри домогтися такого розслідування можуть призвести до бойкоту Китаєм австралійської продукції. Ба більше – китайські туристи і студенти теж можуть припинити відвідини Австралії.

За такими серйозними суперечками між урядом їх країни та Китаєм з острахом спостерігають австралійські бізнесмени. На їх думку, тиск на Пекін може завдати неабиякої шкоди Австралії.

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Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу