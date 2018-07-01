Австралия принимает меры, чтобы отказаться от полиэтилена в магазинах

С 1 июля в штате Квинсленд, Западной Австралии и в двух крупных сетях супермаркетов – Coles и IGA – запретили использовать одноразовые полиэтиленовые пакеты.

Об этом сообщает DW.

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Таким образом от использования пластика в магазинах отказалась практически вся страна, за исключением Нового Южного Уэльса.

Отмечается, что правила запрещают розничным продавцам предлагать покупателям одноразовые пакеты. Для продавцов, которые будут нарушать данный запрет, предусматривается штраф до 4 тысяч долларов США.

Данные природоохранных организаций свидетельствуют о том, что австралийцы выбрасывают больше 7 тысяч пакетов в минуту.