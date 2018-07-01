Австралія приймає заходи, щоб відмовитися від поліетилену в магазинах

З 1 липня у штаті Квінсленд, Західній Австралії та у двох великих мережах супермаркетів – Coles та IGA – заборонили використовувати одноразові поліетиленові пакети.

Про це повідомляє DW.

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Таким чином від використання пластику в магазинах відмовилася практично вся країна, за виключенням Нового Південного Уельсу.

Зазначається, що правила забороняють роздрібним продавцям пропонувати покупцям одноразові пакети. Для продавців, які порушуватимуть дану заборону передбачається штраф до 4 тисяч доларів США.

Дані природозахисних організацій свідчать про те, що австралійці викидають більше 7 тисяч пакетів за хвилину.