Об этом сообщило Министерство иностранных дел и торговли Австралии (DFAT). Так, офис министра иностранных дел Пенни Вонга уточнил, что доброволец был из Брисбена.
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Что известно о Треворе Кьелдале
Власти страны не предоставили дополнительных комментариев и подробностей о погибшем. Представитель МИД попросил пытливых уважать частную жизнь его родных в трудное время и выразил свои глубокие соболезнования. Известно лишь, что официальные лица Австралии оказали консульскую помощь семье мужчины.
Мои соболезнования семье этого человека и его друзьям. Его смерть – трагическая новость,
– заявил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз.
Также гибель добровольца подтвердили и его родные, заявившие, что Тревор был драгоценным членом семьи. Они же поблагодарили МИД Австралии за то, что тело мужчины вернули на Родину.
Призывают не ездить в Украину
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз также подчеркнул, что способность МИД страны оказывать консульскую помощь своим гражданам в Украине крайне ограничена. Все, конечно, из-за неспровоцированного вторжения России.
Напоминаю людям, чтобы они не ездили в Украину. Это опасное место,
– подчеркнул премьер-министр Австралии.
Добровольцы, погибшие за Украину
- К сожалению, это не первая и не последняя потеря на этой войне. Ранее в боях за Луганщину погиб ветеран армии США Дейн Партридж с позывным "Птица", которому было 34 года. Известно, что дома у него осталось пятеро детей.
- Также в боях в августе погиб другой доброволец из Штатов, что подтвердили в Госдепартаменте США. Однако его имя решили не раскрывать из уважения к частной жизни семьи.
- За Украину отдали жизнь и добровольцы из других стран. Так, известно о гражданине Нидерландов 55-летнем Роне Вогеларе и чешском добровольце, имени которого не раскрыли.