Про це повідомило Міністерство закордонних справ та торгівлі Австралії (DFAT). Так, офіс міністра закордонних справ Пенні Вонга уточнив, що доброволець був із Брісбена.

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Що відомо про Тревора К'єлдала

Влада країни не надала додаткових коментарів та подробиць про загиблого. Натомість представник МЗС попросив допитливих поважати приватне життя його рідних у скрутний час та висловив свої глибокі співчуття. Відомо лише, що наразі офіційні особи Австралії надали консульську допомогу сім'ї чоловіка.

Мої співчуття сім'ї цього чоловіка та його друзям. Його смерть трагічна новина.

– заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз.

Також загибель добровольця підтвердили і його рідні, які заявили, що Тревор був дорогоцінним членом родини. Вони ж подякували МЗС Австралії за те, що тіло чоловіка повернули на Батьківщину.

Закликають не їздити в Україну

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз також підкреслив, що здатність МЗС країни надавати консульську допомогу своїм громадянам в Україні наразі вкрай обмежена. Усе, звісно, через неспровоковане вторгнення Росії.

Нагадую людям, щоб вони не їздили в Україну. Це небезпечне місце,

– наголосив прем'єр-міністр Австралії.

Добровольці, які загинули за Україну