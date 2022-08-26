У Державному департаменті США зазначили, що наразі не повідомляють ім'я військового.

До теми Якщо путін забере Україну, знайдеться новий "ворог": чому іноземні добровольці приїхали на війну

"Ми можемо підтвердити смерть громадянина США в Україні. З поваги до приватного життя родини ми не маємо жодних коментарів", – сказали у Держдепі.

Втрати у війні

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 22 серпня повідомив, що у війні з росією загинуло з боку України 9 тисяч захисників. Про це він сказав на форумі "Захисники. Перекличка".

В Італії судитимуть добровольця

У місті Генуї прокуратура оголосила підозру 19-річному італійцю Кевіну Чьяппалоне за те, що він воював на боці Збройних Сил. Кевін був у складі Інтернаціонального легіону. Заступник прокурора Генуї Марко Дзокко назвав його найманцем. Чьяппалоне загрожує до семи років в'язниці.

Розслідування почали після того, як військовий дав інтерв'ю. Там Кевін обґрунтував свій вибір захищати Україну через заяву путіна про "денацифікацію".

До речі "Її не могло спинити нічого": на фронті загинула військова Юлія Чайка

Слідство встановило, що хлопець не мав раніше військового досвіду. Він приїхав до України у травні, пройшов військовий вишкіл та потрапив на Схід України.

Італійська прокуратура оголосила підозру лише Чьяппалоне. Проте слідчі вважають, що воювати можуть й інші громадяни, а в Італії існує "мережа вербувальників".

Зверніть увагу – росія переконує, що у них "все йде за планом": дивіться відео