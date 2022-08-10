Заступник прокурора Генуї Марко Дзокко звинувачує Кевіна Чьяппалоне в тому, що він є найманцем, який долучився до лав "Української Інтернаціональної бригади" (ймовірно, мовиться про Інтернаціональний легіон).

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Відділ загальних розслідувань і спеціальних операцій Італії почав розслідування після інтерв'ю, яке Чьяппалоне дав щотижневику Panorama. У коментарі журналістам він розповів, що вирішив допомогти в обороні України після заяв владіміра путіна про "денацифікацію".

Слідство зазначило, що 19-річний італієць не мав військового досвіду й виїхав з країни у травні, ймовірно прибувши в Україну через польський кордон. З його фото у соцмережах випливає, що після військового вишколу він потрапив на Донбас.

Наразі Чьяппалоне є єдиним підозрюваним у справі, але слідство не виключає, що в Україні можуть воювати інші громадяни Італії, а в країні може існувати "мережа вербувальників".

Яке покарання загрожує італійцю

Італійцю в разі доведення вини загрожує від двох до семи років позбавлення волі. Як уточнює ANSA, це перше звинувачення в "найманстві", висунуте громадянину Італії через участь у війні в Україні.

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Зауважимо, що на початку війни при Міністерстві оборони створили спецпідрозділ "Інтернаціональний легіон оборони України". До нього увійшли добровольці з різних країн світу. Станом на початок березня до нього долучилися добровольці та ветерани з 52 країн світу.

Начальник розвідки Кирило Буданов подякував бійцям за намір захищати українську землю та людей. Адже зараз будь-яка допомога є на вагу золота. Україна "високо цінує дружнє й братське плече, підставлене у скрутну хвилину".

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