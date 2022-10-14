Партрідж потрапив під танковий обстріл у районі Сєвєродонецька Луганської області 3 жовтня. Отримав тяжке поранення шиї і перебував у комі. За його життя тиждень боролися військові медики у Запоріжжі. Боєць помер 11 жовтня.

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Смерть американського військовослужбовця на Донбасі, як уточнює американське видання, підтвердив речник Держдепартаменту США, але ім'я загиблого не назвав.

Відчував духовне покликання

Партрідж народився в сім’ї гуманітарного працівника Червоного Хреста та військовослужбовця ВПС США, тож змалку захопився ідеєю служби в армії.

Партрідж написав заповіт перед тим, як купити квиток до Польщі, де він записався до Інтернаціонального легіону. Його сестра, Дженні Коррі з Айдахо-Фоллз, сказала, що він відчув духовне покликання приєднатися до боротьби українців.

Він відчував, що йому потрібно піти і боротися. Коли він пішов, це було емоційно важко для мене, тому що я просто знала у своєму серці, що це востаннє, коли я його бачу,

– розповіла сестра загиблого героя.

Партрідж уже був поранений влітку, але після одужання продовжив боротьбу.

"Коли бачите птаха, подумайте про мого сина"

Мати загиблого воїна зауважила, що ніколи не бачив сина таким щасливим, як в Україні. За її словами, він знайшов свою мету не стільки в боротьбі, скільки в порятунку,

Його позивний був "Птах" — Дейн Партрідж, позивний "Птах". Тому, коли побачите птаха, подумайте про мого сина,

– сказала його мати.

Дружина та п'ятеро дітей (віком від 2 до 15 років) – змогли попрощатися за допомогою відеодзвінка, поки він був у комі.

Як іноземці боронять Україну

Після вторгнення Росії президент Володимир Зеленський закликав іноземних громадян приєднатися до боротьби проти окупантів.

Так в Україні створили "Інтернаціональний легіон", до якого й увійшли іноземні бійці з 52 країн світу.

Всі іноземні громадяни та особи без громадянства, які беруть участь у бойових діях на території України у складі Збройних сил України є комбатантами і мають відповідні права.

Нещодавно під час обміну військовополоненими з російського полону звільнили іноземців, які боронили Україну.

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Втрати Інтернаціонального легіону

У США не публікують офіційних даних про кількість американців, що воюють в Україні.

Дейн Партрідж став п'ятим із підтверджених загиблих американських добровольців, які воювали в Інтернаціональному легіоні.

Браян Янг та Люк Люцишин загинули у липні, Стівен Забельські – у травні та Віллі Кенсел – у квітні.

24 канал висловлює свої співчуття рідним та близьким загиблих захисників. Вічна пам'ять Героям!