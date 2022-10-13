Нещодавно на сході Донбасу загинув американський доброволець. Це підтвердив речник Держдепу США.

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Ім'я загиблого та причину смерті поки не розкривають

У Держдепартаменті США зазначили, що рідних вже сповістили про загибель воїна. Однак, як саме захисник України помер, посадовець не розповів.

З поваги до приватного життя сім’ї в цей важкий час нам більше нічого додати,

– зазначив речник Держдепу США.

Зазначимо, у червні міжнародні ЗМІ повідомили про загибель ще одного американського добровольця. Зокрема, громадянина США Стівена Забельські. Чоловікові було 52 роки. Згідно з некрологом, воїн загинув у бою біля Дорожнянки Запорізької області 15 травня.

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Україна повернула додому тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки

Під час повномасштабної війни ізраїльтянин Дмитро Фіалка пішов на фронт боронити нашу землю від російської навали. Раніше чоловік працював тренером для дітей з футболу у львівському "Динамо".

Герой загинув від ворожої кулі на початку вересня. Про це повідомили у футбольному клубі.

11 жовтня керівник ОП Андрій Єрмак розповів, що тіло загиблого захисника вдалося повернути під час обміну військовополоненими. Детальніше читайте у матеріалі 24 каналу.

24 канал висловлює свої співчуття рідним та близьким загиблих захисників. Вічна пам'ять Героям!

Варто побачити – Україна звільнила з полону ще 20 захисників: дивіться відео