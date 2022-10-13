Недавно на востоке Донбасса погиб американский доброволец. Это подтвердил представитель Госдепа США.
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Имя погибшего и причину смерти пока не раскрывают
В Госдепартаменте США отметили, что родных уже известили о гибели воина. Однако, как именно защитник Украины погиб, чиновник не рассказал.
Из уважения к личной жизни семьи в это тяжелое время нам больше нечего добавить,
– отметил представитель Госдепа США.
Отметим, что в июне международные СМИ сообщили о гибели еще одного американского добровольца. В частности, гражданина США Стивена Забельски. Мужчине было 52 года. Согласно некрологу, воин погиб в бою возле Дорожнянки Запорожской области 15 мая.
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- 11 октября руководитель ОП Андрей Ермак рассказал, что тело погибшего защитника удалось вернуть во время обмена военнопленными. Детальнее читайте в материале 24 канала.
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