Недавно на востоке Донбасса погиб американский доброволец. Это подтвердил представитель Госдепа США.

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Имя погибшего и причину смерти пока не раскрывают

В Госдепартаменте США отметили, что родных уже известили о гибели воина. Однако, как именно защитник Украины погиб, чиновник не рассказал.

Из уважения к личной жизни семьи в это тяжелое время нам больше нечего добавить,
– отметил представитель Госдепа США.

Отметим, что в июне международные СМИ сообщили о гибели еще одного американского добровольца. В частности, гражданина США Стивена Забельски. Мужчине было 52 года. Согласно некрологу, воин погиб в бою возле Дорожнянки Запорожской области 15 мая.

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Украина вернула домой тело израильтянина Дмитрия Фиалки

  • Во время полномасштабной войны израильтянин Дмитрий Фиалка пошел на фронт защищать нашу землю от российского нашествия. Ранее мужчина работал тренером для детей по футболу во львовском "Динамо".
  • Герой погиб от вражеской пули в начале сентября. Об этом сообщили в футбольном клубе.
  • 11 октября руководитель ОП Андрей Ермак рассказал, что тело погибшего защитника удалось вернуть во время обмена военнопленными. Детальнее читайте в материале 24 канала.

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