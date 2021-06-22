Пишуть, для чого ця перемога, якщо в 1/8 на нас чекає Італія, якій ми точно програємо! Краще б ми програли або зіграли у нічию і виходили на Швецію!
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Більш того, вони переконані, що українці свідомо (!) програли цей матч, віддавши перемогу австрійцям. Наводять безліч аргументів. Наприклад, що по їхніх воротах було нанесено аж 4 удари, із яких небезпечних – жодного. На їх думку, тепер українці виходять на Швецію, проти яких у нас прекрасні шанси.
Наразі австрійці починають вимагати ініціювати розслідування УЄФА проти збірної України. Не знаю, чим ця історія завершиться, але динаміка цікава.
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Тому хто його знає, може австрійці й мають рацію. До речі, європейці вже змоделювали ймовірні пари 1/8.
Подивіться: на нас чекають дуже цікаві матчі!