Хотя коррекция контуров тела в практике йоги не цель, но стройность и подтянутость в ходе занятий достигаются сами собой.

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Когда люди не занимаются физической активностью, их тело тоже страдает. Дряблые мышцы плохо снабжают кости кислородом и питательными веществами, появляется остеопороз, возрастает риск переломов. В обвисших тканях накапливаются жиры, происходит застой энергии – первопричина всех болезней.

С точки зрения энергетики тела, когда мышцы дряблые, тело аморфно и как бы "вываливается" наружу, мы теряем энергию.

Напротив, когда тело компактно, собрано, в тонусе, мы аккумулируем энергию и меньше устаем.

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Вот почему на занятиях йогой преподаватель всегда акцентирует внимание на необходимости втягивать мышцы – этот простой прием делает их эластичными, выносливыми, крепкими.

Йога позволяет улучшить тело / Фото Pixabay

Благодаря практике йоги человек приобретает точеную мускулатуру, проявляет естественную красоту своего тела: улучшается осанка, разворачиваются плечи, вытягивается позвоночник и из-за этого немного увеличивается рост, человек начинает двигаться более грациозно.