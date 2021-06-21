Хотя коррекция контуров тела в практике йоги не цель, но стройность и подтянутость в ходе занятий достигаются сами собой.
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Когда люди не занимаются физической активностью, их тело тоже страдает. Дряблые мышцы плохо снабжают кости кислородом и питательными веществами, появляется остеопороз, возрастает риск переломов. В обвисших тканях накапливаются жиры, происходит застой энергии – первопричина всех болезней.
С точки зрения энергетики тела, когда мышцы дряблые, тело аморфно и как бы "вываливается" наружу, мы теряем энергию.
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Вот почему на занятиях йогой преподаватель всегда акцентирует внимание на необходимости втягивать мышцы – этот простой прием делает их эластичными, выносливыми, крепкими.
Йога позволяет улучшить тело / Фото Pixabay