Несмотря на введенный локдаун, в Австрии разрешили работать горнолыжным курортам. Однако они не выдержали большого количества посетителей.

Некоторые горнолыжные курорты ограничивают въезд или вообще прекращают работу. Об этом сообщили на сайте DW.

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Почему курорты закрыли

В воскресенье, 27 декабря, из-за большого наплыва людей накануне закрыли долину Боденталь в австрийской федеральной земле Каринтия. Также на выходные закрыли трассы на курорте в Земмеринге в Нижней Австрии в 100 километрах от Вены из-за:

большого количества отдыхающих;

неспособности обеспечить между ними социальную дистанцию.

Большое количество людей на курортах

Сообщения о большом количестве людей поступают также с горнолыжных курортов:

► Хинтерстодер;

► Вурцеральм;

► Касберг в Верхней Австрии.

На других австрийских горнолыжных курортах наблюдается похожая ситуация. Местные власти и администрация мест начали вводить ограничения на посещение. Из-за заполненных зон для парковки люди бросают свои машины на обочинах дорог. Это приводит к хаосу и возникновению заторов.

Локдаун в Австрии: кратко