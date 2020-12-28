Ажиотаж туристов: в Австрии закрывают горнолыжные курорты
Несмотря на введенный локдаун, в Австрии разрешили работать горнолыжным курортам. Однако они не выдержали большого количества посетителей.
Некоторые горнолыжные курорты ограничивают въезд или вообще прекращают работу. Об этом сообщили на сайте DW.
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Почему курорты закрыли
В воскресенье, 27 декабря, из-за большого наплыва людей накануне закрыли долину Боденталь в австрийской федеральной земле Каринтия. Также на выходные закрыли трассы на курорте в Земмеринге в Нижней Австрии в 100 километрах от Вены из-за:
- большого количества отдыхающих;
- неспособности обеспечить между ними социальную дистанцию.
Большое количество людей на курортах
Сообщения о большом количестве людей поступают также с горнолыжных курортов:
► Хинтерстодер;
► Вурцеральм;
► Касберг в Верхней Австрии.
На других австрийских горнолыжных курортах наблюдается похожая ситуация. Местные власти и администрация мест начали вводить ограничения на посещение. Из-за заполненных зон для парковки люди бросают свои машины на обочинах дорог. Это приводит к хаосу и возникновению заторов.
Локдаун в Австрии: кратко
- Из-за пандемии COVID-19 в Австрии 26 декабря ввели уже третий локдаун в 2020 году.
- В стране закрыли на 3 недели магазины, за исключением продовольственных и тех, которые продают товары ежедневного потребления.
- В то же время во время локдауна в Австрии разрешили работу многочисленных горнолыжных курортов. Из-за эпидемии они открыты только для местных жителей.
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