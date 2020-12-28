Попри запроваджений локдаун, в Австрії дозволили працювати гірськолижним курортам. Однак вони не витримали великої кількості відвідувачів.

Деякі гірськолижні курорти обмежують в'їзд або взагалі припиняють роботу. Про це повідомили на сайті DW.

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Чому курорти закрили

У неділю, 27 грудня, через великий наплив людей напередодні, зачинили долину Боденталь в австрійській федеральній землі Каринтія. Також на вихідні зачинили траси на курорті у Земмерінгу в Нижній Австрії за 100 кілометрів від Відня через:

велику кількість відпочивальників;

нездатність забезпечити між ними соціальну дистанцію.

Велика кількість людей на курортах

Повідомлення про велику кількість людей надходять також з гірськолижних курортів:

► Хінтерстодер;

► Вурцеральм;

► Касберг у Верхній Австрії.

На інших австрійських гірськолижних курортах спостерігається схожа ситуація. Місцева влада та адміністрація місць почали запроваджувати обмеження на відвідування. Через заповнені зони для паркування люди кидають свої машини на узбіччях доріг. Це призводить до хаосу і виникнення заторів.

Локдаун в Австрії: коротко