Австрия хочет начать свое расследование в Украине
Так, Австрия тоже решила присоединиться к такому расследованию. Как заявили в Министерстве юстиции страны, они изучают возможности для того, чтобы начать собственное расследование совершенных в Украине военных преступлений.
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В ведомстве отметили, что выяснят юридическую основу в рамках национального законодательства для таких случаев.
Визит канцлера Нехаммера в Россию
Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер сначала посетил Киев, а затем отправился с визитом в Москву.
Он поделился подробностями – встреча была жесткой, открытой и прямой, и отнюдь не дружеским визитом. По его словам, для него это была обязанность.
Нехаммер рассказал, что в разговоре с Путиным выразил ему все, что собственными глазами увидел в городах Украины, побывавших под оккупацией, и отметил необходимость наказания виновных.
Отметим, что свои расследования военных преступлений российской армии в Украине уже ведут Литва, Польша и Германия.
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