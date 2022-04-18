Австрия хочет начать свое расследование в Украине

Так, Австрия тоже решила присоединиться к такому расследованию. Как заявили в Министерстве юстиции страны, они изучают возможности для того, чтобы начать собственное расследование совершенных в Украине военных преступлений.

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В ведомстве отметили, что выяснят юридическую основу в рамках национального законодательства для таких случаев.

Визит канцлера Нехаммера в Россию

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер сначала посетил Киев, а затем отправился с визитом в Москву .

Он поделился подробностями – встреча была жесткой, открытой и прямой, и отнюдь не дружеским визитом. По его словам, для него это была обязанность.

Нехаммер рассказал, что в разговоре с Путиным выразил ему все, что собственными глазами увидел в городах Украины, побывавших под оккупацией, и отметил необходимость наказания виновных.

Отметим , что свои расследования военных преступлений российской армии в Украине уже ведут Литва, Польша и Германия.