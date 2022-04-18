Австрія хоче розпочати своє розслідування в Україні

Так, Австрія теж вирішила приєднатися до такого розслідування. Як заявили у Міністерстві юстиції країни, наразі вони вивчають можливості для того, щоб почати власне розслідування скоєних в Україні воєнних злочинів.

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У відомстві зазначили, що з'ясують юридичне підґрунтя у межах національного законодавства для таких випадків.

Візит канцлера Негаммера до Росії

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер спершу відвідав Київ, а згодом вирушив з візитом до Москви.

Він поділився подробицями – зустріч була жорсткою, відкритою і прямою, і аж ніяк не дружнім візитом. За його словами, для нього це був обов'язок.

Негаммер розповів, що у розмові з Путіним висловив йому усе, що на власні очі побачив у містах України, які побували під окупацією, та наголосив на необхідності покарання винних.

Зауважимо, свої розслідування воєнних злочинів російської армії в Україні вже ведуть Литва, Польща та Німеччина.

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