Об этом заявил канцлер Австрии Курц. По его словам, интеграция афганцев очень трудная, поэтому государство занимает реалистичную позицию.

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"Мы не примем ни одного беженца, пока я у власти. Всем понятно, что политика беженцев 2015 года не может быть решением ни для Кабула, ни для Европейского Союза", – подчеркнул он.

Наша позиция реалистична – интеграция афганцев очень сложная и требует много энергии, которую мы не можем себе позволить,

– сказал Курц.

Такое решение, якобы, приняли в государстве из-за низкого уровня образования афганцев и разногласия в ценностях. Кроме того, он считает, что более половины молодых афганцев, живущих в Австрии, поддерживают проявление насилия, если их религию задеть.

Австрия поддерживает соседние с Афганистаном страны

В то же время как отметил Курц, Австрия поддерживает соседние с Афганистаном страны, в частности финансово. Государство выделяет им 20 миллионов евро для того, чтобы помочь и защитить афганцев.

Справка. За последние годы в Австрию прибыли более 44 тысяч афганцев.

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