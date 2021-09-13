По словам Зеленского, невозможно за 5 – 7 дней полностью захватить такую большую страну, как Украина. В свою очередь это недавно произошло с Афганистаном.

К теме Мы потеряли 15 тысяч лучших людей, – Зеленский напомнил Байдену о жертвах войны на Донбассе

В 2014-м Украина выстояла

Учитывая последние события в Афганистане, Зеленский вспомнил 2014 год. Тогда в отношении Украины началась агрессия Кремля.

"В 2014 году мы оказались там, где мы оказались. Была эскалация со стороны России и она оккупировала нашу территорию. С нами никого не было рядом, также мы тогда не имели такой техники, как у России", – отметил президент.

Он добавил, что тогда на защиту своей страны стало ее населения. Ведь не было никаких отрядов, и поэтому возникла волна добровольческих батальонов.

"Люди, которые по гражданскому долгу встали вместе, чтобы защитить свою страну. Никого другого не было", – отметил политик.

Зеленский акцентировал, что ни за 4 дня, ни за последующие 8 лет России так и не удалось продвинуться дальше.

Россия – не армия "Талибана". Это одна из самых мощных армий мира. Мы отстояли свою государственность. Поэтому считаю, что сегодня мы максимально независимы от любой другой страны,

– констатировал глава государства.

Актуально США должны усилить свое присутствие в Украине, – Зеленский

Кратко о ситуации в Афганистане