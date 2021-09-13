По словам Зеленского, невозможно за 5 – 7 дней полностью захватить такую большую страну, как Украина. В свою очередь это недавно произошло с Афганистаном.
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В 2014-м Украина выстояла
Учитывая последние события в Афганистане, Зеленский вспомнил 2014 год. Тогда в отношении Украины началась агрессия Кремля.
"В 2014 году мы оказались там, где мы оказались. Была эскалация со стороны России и она оккупировала нашу территорию. С нами никого не было рядом, также мы тогда не имели такой техники, как у России", – отметил президент.
Он добавил, что тогда на защиту своей страны стало ее населения. Ведь не было никаких отрядов, и поэтому возникла волна добровольческих батальонов.
"Люди, которые по гражданскому долгу встали вместе, чтобы защитить свою страну. Никого другого не было", – отметил политик.
Зеленский акцентировал, что ни за 4 дня, ни за последующие 8 лет России так и не удалось продвинуться дальше.
Россия – не армия "Талибана". Это одна из самых мощных армий мира. Мы отстояли свою государственность. Поэтому считаю, что сегодня мы максимально независимы от любой другой страны,
– констатировал глава государства.
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Кратко о ситуации в Афганистане
- 15 августа талибы в Афганистане заявили о захвате власти. Президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.
- Боевики призвали иностранцев покинуть государство. Единственным способом уехать был аэропорт Кабула.
- Там боевики совершили теракты, в которых погибло по меньшей мере 170 человек.
- Вскоре талибы объявили всеобщую амнистию для чиновников в частности.
- 7 сентября заявили о формировании правительства. Его председателем стал Мохаммад Хасан Ахунд.